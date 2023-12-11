بإشراف المنظمات الدولية والقضاء.. الكشف عن نسبة المشاركة بالانتخابات المصرية

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن "الكثافة الملحوظة غيرت استراتيجية عمل الهيئة في توزيع أوراق الاقتراع من مكان لمكان حسب الكثافات وحسب تواجد المواطنين".وأضافت: "يسرنا الأمور على المواطنين وأنشأنا لجانا للوافدين وعملنا مع شركات المحمول على إرسال رسائل لما يزيد من 50 مليون مواطن لحثهم على المشاركة بانتخابات الرئاسة".ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية الشكر للمواطنين على ارتفاع نسبة مشاركتهم في الانتخابات، مؤكدة أنها تتابع عن كثب الانتخابات.وتستمر عملية التصويت حتى الغد، ويتنافس فيها 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.وتجرى الانتخابات أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.يأتي هذا تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن إنهاء كافة الاستعدادات النهائية، وتجهيز المراكز الانتخابية الموزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.