البنتاغون تعلن تعرض قاعدة أمريكية لهجوم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، عن تعرض قاعدة أمريكية لهجوم في سوريا.



وقال مسؤول في (البنتاغون)، إن "القاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا تعرضت لهجوم ونواصل جمع المعطيات".



وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق قالت، إنها استهدفت قاعدة أمريكية في الشدادي جنوب الحسكة شمالي شرق سوريا برشقة صاروخية وصفتها بالكبيرة.