زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان

وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز زلزال على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجة".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.