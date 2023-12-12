واشنطن تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرق الكونغو

وأفادت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات، بأن "الحكومة الأمريكية ستستخدم مواردها في الاستخبارات والدبلوماسية لمراقبة أنشطة القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية خلال وقف إطلاق النار"، مضيفة أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية أوقفت القتال للسماح بانسحاب القوات التي تحتل موشاكي والطريق آر.بي 1030.وعلى خلاف ذلك، لم تؤكد فليكس تشيسكيدي المتحدثة باسم رئيس الكونغو، في تصريحات، هذه المعلومات، قائلة إنه ليس لديها أي تعليق، كما لم تعلق رواندا على الإعلان الأمريكي حتى الآن.وكانت الولايات المتحدة قد حثت في السابق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تهدئة التوترات، وسط أزمة إنسانية متفاقمة على طول الحدود بين البلدين، حيث تتهم كينشاسا كيغالي بدعم جماعة متمردة تعرف باسم (إم 23) التي عادت بقوة العام الماضي، غير أن الأخيرة تنفي ذلك.