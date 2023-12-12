بغداد ضمن أسوأ أماكن العيش والعمل للمغتربين في 2023.. إليك القائمة كاملةً

السومرية نيوز – دوليات



جاءت العاصمة العراقية بغداد، ضمن أسوأ أماكن العيش والعمل للمغتربين في 2023، وذلك بحسب استطلاع شركة الاستشارات العالمية "ميرسر" (Mercer) لعام 2023 بشأن جودة المعيشة للمغتربين.







وجاءت مدينة زيوريخ السويسرية في المركز الثاني نظراً لاستقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالية الجودة، بينما على الجانب الآخر من العالم، أشيد بأوكلاند لمعاييرها العالية في مجال الرعاية الصحية والحراك الثقافي فيها.



احتلت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والعاصمة السويسرية جنيف المركزين الرابع والخامس، فيما جاءت مدينة فانكوفر الكندية في المركز الثامن، على الرغم من هيمنة مدن أوروبا الغربية على المراكز العشر الأولى، لتعد بذلك المدينة الوحيدة من أميركا الشمالية التي تُدرج ضمن تلك المراكز، مع الإشادة بها بسبب "النزهات في الهواء الطلق وبيئتها متعددة الثقافات".



كانت المدينة الدولة سنغافورة هي الكيان الآسيوي الأعلى تصنيفاً، حيث تعادلت في المركز 29 مع أديليد (أستراليا)، بينما احتلت هونغ كونغ المركز 77 في القائمة التي تضم 241 وجهة. واحتفظت العاصمة النمساوية فيينا، بمكانتها في صدارة القائمة التي نُشرت آخر مرة في الأيام السابقة للوباء خلال 2019. وسلط القائمون على الاستطلاع الضوء على المشهد الثقافي والمعماري والتاريخي النابض بالحياة في المدينة.وجاءت مدينة زيوريخ السويسرية في المركز الثاني نظراً لاستقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالية الجودة، بينما على الجانب الآخر من العالم، أشيد بأوكلاند لمعاييرها العالية في مجال الرعاية الصحية والحراك الثقافي فيها.احتلت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والعاصمة السويسرية جنيف المركزين الرابع والخامس، فيما جاءت مدينة فانكوفر الكندية في المركز الثامن، على الرغم من هيمنة مدن أوروبا الغربية على المراكز العشر الأولى، لتعد بذلك المدينة الوحيدة من أميركا الشمالية التي تُدرج ضمن تلك المراكز، مع الإشادة بها بسبب "النزهات في الهواء الطلق وبيئتها متعددة الثقافات".كانت المدينة الدولة سنغافورة هي الكيان الآسيوي الأعلى تصنيفاً، حيث تعادلت في المركز 29 مع أديليد (أستراليا)، بينما احتلت هونغ كونغ المركز 77 في القائمة التي تضم 241 وجهة.

حللت "ميرسر" ظروف المعيشة في أكثر من 450 مدينة حول العالم، مراعية 39 عاملاً، بما فيها البيئة السياسية والاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان.



قائمة المدن الـ10 التي تتمتع بأفضل المستويات للمعيشة:



1- فيينا، النمسا



2- زيوريخ، سويسرا



3- أوكلاند، نيوزيلندا



4- كوبنهاغن، الدنمارك



5- جنيف، سويسرا



6- فرانكفورت، ألمانيا



7- ميونيخ، ألمانيا



8- فانكوفر، كندا



9- سيدني، أستراليا



10- دوسلدورف، ألمانيا



*المدن التي جاءت في آخر التصنيف:



241- الخرطوم، السودان



240- بغداد، العراق



239- بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى



238- صنعاء، اليمن



237- بورت أو برنس، هايتي



236- إنجامينا، تشاد



235- دمشق، سوريا



234- واغادوغو، بوركينا فاسو



233- طرابلس، ليبيا



232- برازافيل، جمهورية الكونغو

كانت النتائج الأخرى كالآتي:

*احتلت نيويورك المركز 40، بفارق ثلاثة مراكز عن سان فرانسيسكو.

*جاءت لندن ضمن مدن المملكة المتحدة الأعلى تصنيفاً، حيث احتلت المركز 45، فيما جاءت أبردين في المركز 49، وإدنبرة في المركز 51.

*كانت دبي أعلى مدن الشرق الأوسط تصنيفاً، وجاءت في المركز 79، فيما اعتبرت عاصمة موريشيوس، بورت لويس، المدينة الأولى في أفريقيا محتلة المركز 88.

*احتلت سيدني المركز التاسع، وجاءت ملبورن وبرث في المركزين 21 و22 على التوالي.

*تذيّلت عاصمة السودان الخرطوم القائمة محتلة المركز 241.

*سنغافورة أغلى مدن العالم للمعيشة الفاخرة ودبي تقفز للمرتبة السابعة.