بعد موجة غضب "شديدة".. زارا تصدر توضيحاً بشأن حملة "التماثيل الأكفان"

السومرية نيوز – دوليات



قالت شركة "زارا" للأزياء، اليوم الثلاثاء، إنها تأسف لـ"سوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار غضب نشطاء داعمين للفلسطينيين اعتبروا الحملة مستلهمة من قتلى غزة.



وذكرت "زارا" في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها".





وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة "زارا" على "إنستغرام". واضافت "زارا": "تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع".وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة "زارا" على "إنستغرام".



وقالت الشركة عند إطلاق الحملة في السابع من ديسمبر، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية. وقالت الشركة عند إطلاق الحملة في السابع من ديسمبر، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.





وأثارت الحملة التسويقية الأخيرة لسلسلة محلات "زارا" (ZARA) التجارية لملابس الموضة السريعة، غضباً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صوراً من جلسة تصوير دعائية وجد نشطاء ومتابعون أنها تقلل من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة ضمن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين متواصلين.



جلسة التصوير اعتبرها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستوحاة من الإبادة الجماعية، إذ بدا وكأنها تظهر جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض، فضلاً عن توابيت للموتي، ودمار ركام متناثر بالمكان، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مهاجمتها وانتقادها والدعوة إلى مقاطعتها.