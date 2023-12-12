عملية قرصنة توقف أكبر شركة اتصالات أوكرانية عن العمل

أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar ، اليوم الثلاثاء، أن عملية قرصنة كبيرة تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والإنترنت.

وقالت الشركة في منشور على فيسبوك: "هذا الصباح، تعرضنا لعملية قرصنة كبيرة. تسببت بعطل تقني ما أدّى إلى عدم توافر الاتصالات الخلوية والإنترنت موقتًا"، مشيرة إلى أن بيانات المستخدمين لم تتأثر بالهجوم المعلوماتي".