قتل اسرته وصديق شقيقه.. جريمة مروعة في مصر

وقالت الوسائل ان "اعترافات المتهم الأولية كشفت بأن الجريمة بدأت بقيامه باستغلال جهل والده وتبصيمه على التنازل عن عقارين مملوكين له، ثم بعد اكتشاف الأب الواقعة حدثت بينهما مشادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد معرفة باقي أفراد الأسرة".وقال انه "يوم الجريمة عاتبه والده عتابا شديدا ونهره، لقيامه بسرقة العقارين، وتطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الابن بندقية آلية وقتل والده وحينما شاهدت والدته الواقعة قتلها وحاول التخلص من الجثتين بأن وضع جثة الأب في الجراج وجثة الأم في الطابق الثاني أسفل مرتبة السرير الخاصة بها".وأضاف أنه "بعد فترة حضر شقيقه هيثم وشهرته هيثم فرخة، وشخص يدعى أحمد عبد القوي كان أحد زبائن المحل الخاص بالمجني عليهما، لمعاتبته وحينما سألاه حضر رفقة الرابع وأثناء النقاش مع المتهم للتنازل عن العقارات محل الخلاف أطلق أعيرة نارية من البندقية المضبوطة وقتلهما ثم نقلهما داخل شقة بالطابق الأول، وعقب ذلك وضع أسمنتا أعلى الجثامين لمنع انبعاث الرائحة".