أكثر 5 رياضيين بحثا على غوغل خلال 2023



1-دامار هاملين

وجاء لاعب كرة القدم الامريكية دامار هاملين في صدارة القائمة، وهو من مواليد 24 مارس 1998 هو لاعب كرة قدم أمريكية، من اصل أمريكي يلعب في نادي بوفالو بيلز في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وشغل هاملين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان بعد أن سقط وأصيب بسكتة قلبية خلال مباراة سينسيناتي بينغالز وبافلو بيلز، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، وذلك في يناير 2023، قبل ان يعود للعب مؤخرا في نوفمبر الماضي، أي انه امضى اكثر من 10 اشهر بعيدا عن الملاعب. 1-دامار هاملينوجاء لاعب كرة القدم الامريكية دامار هاملين في صدارة القائمة، وهو من مواليد 24 مارس 1998 هو لاعب كرة قدم أمريكية، من اصل أمريكي يلعب في نادي بوفالو بيلز في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.وشغل هاملين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان بعد أن سقط وأصيب بسكتة قلبية خلال مباراة سينسيناتي بينغالز وبافلو بيلز، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، وذلك في يناير 2023، قبل ان يعود للعب مؤخرا في نوفمبر الماضي، أي انه امضى اكثر من 10 اشهر بعيدا عن الملاعب.

2-كيليان مبابي

في المرتبة الثانية جاء كيليان مبابي لاعب نادي باريس سانجيرمان الفرنسي، يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو معروف بدقته في الإنهاء، والمراوغة، والقوة، والسرعة العالية، فيما تم تصنيفه من قبل مجلة فوربس كاكثر لاعب كرة قدم دخلا العام الماضي.





3-ترافيس كيلسي

جاء ترافيس كيلسي في المرتبة الثالثة بين الرياضيين الأكثر بحثا على غوغل، وهو لاعب كرة قدم امريكي شهير، وحاصل على العديد من الألقاب، وكان مشهورا لوقت طويل لكن ظهوره مع صديقته تايلور سويفت العام الحالي مما رفع شهرته بشكل كبير.

4-جا مورانت

في المرتبة الرابعة، جاء لاعب كرة السلة الأمريكي جا مورانت، محترف في فريق ممفيس غريزليس التابع لاتحاد كرة السلة الوطني الأمريكي، وحصل على لقب أفضل لاعب صاعد في السنة في عام 2020، والأكثر تحسنا في 2022.

5-هاري كين

في المرتبة الخامسة والأخيرة جاء هاري كين، الذي انضم الصيف الماضي الى نادي بايرن ميونخ الألماني، يُعتبر كين أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهو معروف بسجله التهديفي الغزير وقدرته على ربط اللعب، ويتنافس كين مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي على لقب هداف العالم في عام 2023.