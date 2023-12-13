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بينها السعودية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول لمواطني 32 دولة
دوليات
2023-12-13 | 05:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,040 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي موافقة الحكومة الإيرانية على إلغاء تأشيرات 32 دولة، مؤكدا أن الحكومة قررت فتح أبواب البلاد على العالم.
وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، صرح ضرغامي، بأن الحكومة قررت فتح أبواب البلاد أمام العالم، مشيرا الى ان الحكومة وافقت على مقترح وزارة السياحة بإلغاء تأشيرات 32 دولة، كما تمت الموافقة على إلغاء التأشيرات من جانب واحد مع الأولويات التي حددتها الوزارة وهي: البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، قطر، الكويت، لبنان، أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، موريتانيا، تنزانيا، زيمبابوي، سيشيل وموريشيوس، إندونيسيا، بروناي، اليابان، سنغافورة، كمبوديا، ماليزيا، فيتنام، البرازيل، بيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا ودولتين أخريين، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.
واعتبر ضرغامي ان هذا الإلغاء الأحادي للتأشيرات هو في الواقع خطاب لشعوب العالم، حيث اظهرت ايران أنها مستعدة لفتح أبوابها أمام شعوب العالم وتقديم المزيد من التسهيلات لهم حتى يتمكنوا من زيارة ايران بسهولة والتمتمع بمزاياها، وبالتالي مواجهة الإعلانات السلبية والشائعات واخماد ظاهرة الايرانوفوبيا التي يقوم بها نظام الاستكبار العالمي.
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