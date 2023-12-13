موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص صراع الشرق الأوسط

وقالت ماريا زاخاروفا في تصريح صحافي: "في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصيب العديد من الدول بخيبة أمل إزاء "التجبر" الذي تمارسه الولايات المتحدة."وأضافت: "أعتقد أنه بالنسبة للكثيرين الذين كانوا مفتونين بـ"سطوة" الولايات المتحدة، وضعناها بين مزدوجي اقتباساً، أصبح هذا بمثابة خيبة أمل لهم ومفاجأة رهيبة".وأردفت قائلة: "أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يراهنون على أن واشنطن تتمتع بكل القوة والجبروت. وربما أصبح الجميع الآن مقتنعين بأن هذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن الواقع، بالنظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط".كما أوضحت زاخاروفا أنّ المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط بسبب الموقف المسيطر للولايات المتحدة، والذي لا يأخذ في الاعتبار السياق التاريخي و"القوانين النمطية".