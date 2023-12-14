تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تواصل عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" بـ"عزيمة وإصرار".وأضافت أن "الجيش التركي تمكن من تحييد 5 عناصر إثر غارات جوية في منطقة هاكورك، شمالي العراق".وينشط تنظيم "بي كي كي" في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتنفذ تركيا عمليات لمكافحته.