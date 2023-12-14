موعد إرسال أول رائد فضاء تركي للمحطة الفضائية الدولية

وقال الوزير:"سيصعد أول رائد فضاء تركي، ألبير غزر أوجي إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 يناير 2024، ولهذه المهمة أهمية كبيرة في إظهار الإمكانات العلمية والتكنولوجية لتركيا، ألبير غزر أوجي أنهى تدريباته الخاصة للرحلة، وقريبا سيخضع للحجر الصحي قبل الرحلة، من المقرر أن يجري هذا الرائد 13 تجربة علمية في الفضاء".وأشار الوزير إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كان قد أعلن في أبريل الماضي عن اثنين من المرشحين للصعود في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، تم اختيارهما من بين 36 ألف شخص، واختارهما خبراء من برنامج الفضاء التركي ومن معاهد البحوث ومختصون تابعون لشركة Axiom Space الأمريكية.وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن أسماء طاقم رحلة "Ax-3" التي سترسلها إلى المحطة الفضائية الدولية، وذكرت أن قائد الرحلة سيكون رائد الفضاء التابع لها، "مايكل لوبيز ألجيريا"، وسيساعده في المهمة رائد الفضاء الإيطالي، "والتر فيلادي"، وستضم الرحلة رائد الفضاء السويدي، "ماركوس واندت"، و"ألبير غزر أوجي"، أول رائد فضاء في تاريخ تركيا يصعد إلى الفضاء.