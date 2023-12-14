في آسيا.. "خليج البنغال" تكشف عن مخطط جديد

أعلنت مبادرة "خليج البنغال" للتعاون الفني والاقتصادي متعدد القطاعات عن عزمها عقد اجتماع لوضع مخطط جديد في القارة.



ومن المقرر أن تعقد مجموعة الشخصيات البارزة اجتماعها الأول في 25 يناير من العام المقبل في دكا، وستقترح مجموعة الشخصيات البارزة، التي تم الانتهاء منها بعد أن تختار الدول الأعضاء ممثليها، مخططًا جديدًا لشركة بيمستيك.

ومنذ إنشائها لأول مرة كمنظمة إقليمية في يونيو 1997، تجد المبادرة، بحسب بيان لها، وهي منتدى مصغر متعدد الأطراف يضم بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال وسريلانكا وميانمار وتايلاند، نفسها منتعشة فجأة، حيث أن بلدان منطقة الخليج التي تربط بين الجنوب والجنوب ويبدو أن جنوب شرق آسيا عازم على ضمان أهمية الكتلة.

وخلال السنوات الـ 26 التي مرت منذ تأسيسها، عقدت المجموعة أول اجتماع لها على الإطلاق لوزراء الخارجية في بانكوك في وقت سابق من هذا العام. في الواقع، مع التحديات المتزايدة في منطقة خليج البنغال، يعد الوقت أمرًا جوهريًا لترجمة أولويات المنطقة بشكل هادف إلى عمل من خلال الشراكات التحويلية المتعلقة بالتمويل والاتصالات وبناء القدرات التي توفرها.