واشنطن تؤكد ضرورة "التحقيق" بالهجمات على سفارتها في بغداد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتها في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان، "أوضحنا لرئيس الوزراء العراقي ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات على سفارتنا ومحاسبة المسؤولين".



وفي شأن آخر، قالت الخارجية الأمريكية، "الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية"، مضيفة "شاهدنا مقطع فيديو غير مناسب لجنود إسرائيليين يقرؤون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين ونشعر بالقلق".

وأضافت "منخرطون في محادثات مع الإسرائيليين بشأن مدة الصراع ولا نريده أن يستمر أكثر مما هو ضروري"، مشددة أن "هناك قواعد وشروط ترتبط بأي أسلحة أميركية في العالم من بينها التصرف وفق القانون الإنساني".

وتابعت "نجري محادثات مع الإسرائيليين باستمرار بشأن ضمان استخدام الأسلحة بما يتفق مع القانون الدولي"".



وكانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي عبرت، اليوم الخميس، عن اشادتها بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد مؤخراً.