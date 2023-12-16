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عدوى "السالمونيلا".. 300 إصابة و4 وفيات بسبب نوع فاكهة في أمريكا
دوليات
2023-12-16 | 09:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
555 مشاهدة
ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن التفشي المستمر لعدوى السالمونيلا المرتبطة بفاكهة الشمام مستمر في التوسع، وذلك مع رصد 302 حالة في 42 ولاية حتى الجمعة، في حين توفي 4 أشخاص في ولايتي مينيسوتا وأوريغون، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكانت كندا قد أبلغت عن 153 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشي المرض في 8 مقاطعات، مع رصد 6 وفيات.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية ووزارة الصحة العامة الكندية، فإن معظم الإصابات كانت لدى الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
ومع ذلك، أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن العدد الحقيقي للمرضى "ربما يكون أعلى بكثير"، وأن الحالات قد لا تقتصر على الولايات المذكورة آنفا، وذلك لأن العديد من المرضى يتحسنون دون رعاية طبية ودون خضوعهم لفحوصات السالمونيلا.
أعلن مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في أميركا تفشي مرض سالمونيلا المرتبط بالبصل في 43 ولاية وكندا، فحتى يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 640 حالة إصابة بالمرض، دخلت منها 85 حالة إلى المستشفى، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وكان قد جرى سحب كل كميات الشمام التي تحمل علامتي "Malichita" و"Rudy"من أسواق الجملة، ومن العديد من مراكز التجزئة.
ودعت مراكز السيطرة على الأمراض إلى عدم أكل الشمام المقطع مسبقا أو أي أطعمة أو عصائر محضرة منه إذا كان يحمل العلامتين التجاريتين السابقتين، مطالبة بإعادة تلك الأنواع التي تم شراؤها، والتأكد من غسل أي أشياء أو أي أسطح تلامست مع الشمام باستخدام الماء الساخن والصابون.
كما حثت مراكز السيطرة على الأمراض الشركات والمتاجر على عدم بيع الفاكهة الملوثة، وغسل وتعقيم العناصر التي تلامست معها.
والسالمونيلا هي بكتيريا يمكن أن تسبب القيء والإسهال وتشنجات المعدة والحمى، حيث تبدأ الأعراض عادة بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من دخول البكتيريا إلى الجسم.
ويشدد خبراء الصحة على ضرورة الحصول على رعاية طبية فورًا إذا اعتقد أي شخص أنه تناول بعضًا من تلك الفاكهة وأضحى لديه حمى أعلى من 38 درجة مئوية، أو إسهال متواصل، أو إسهال دموي، أو قيء لا يتوقف، أو وجود جفاف في الجسم.
أقرت شركة "فيريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية في بيان الجمعة بوجود "ثغرات داخلية"، وذلك بُعيد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولا "كيندر" في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا.
ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، بما في ذلك كبار السن والحوامل والأطفال والذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة.
وعدوى السالمونيلا شائعة، إذ أنها تصيب حوالي 1.35 مليون شخص سنويا في الولايات المتحدة حيث يدخل 26500 منهم إلى المستشفى، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض.
كما تكلف عدوى السالمونيلا المنقولة بالغذاء الولايات المتحدة 4.1 مليار دولار سنويا، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.
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