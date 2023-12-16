خلال العام الجاري.. دخول 50 ألف مهاجر غير شرعي لإسبانيا

ونقلت صحيفة "ABC" المحلية عن التقرير أن هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار 75% عن العام الماضي الذي شهد دخول نحو 29 ألفًا.وأشار إلى وصول أكثر من 36 ألف مهاجر غير شرعي إلى جزر الكناري هذا العام، أي أكثر بـ 5 آلاف من أولئك الذين وصلوا في أكبر هجرة جماعية إلى الجزر، فيما سمى بـ"أزمة كايوكو" العام 2006.وأوضح التقرير أن عواقب تغير المناخ، الذي يسبب الجفاف وبالتالي زيادة المجاعة وعدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول الأفريقية مثل موريتانيا والسنغال والنيجر، دفع العديد من السكان إلى الهجرة لتجنب الأعمال الانتقامية، بالإضافة إلى انخفاض القدرة في هذه الدول على منع مغادرة المهاجرين.ولفت التقرير إلى أن "تجارة" الهجرة غير الشرعية الهائلة أفسحت المجال لظاهرة جديدة تنظر إليها قوات الأمن بقلق بالغ، وهي استخدام قوارب المخدرات القديمة لدخول المهاجرين غير الشرعيين.