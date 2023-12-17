بدء الانتخابات البرلمانية والمحلية في صربيا

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8,273 مركزا أبوابها عند الساعة السابعة صباحا على أن تغلق عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ويتوقع ظهور النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء اليوم.ويدلي أكثر من 6.5 مليون ناخب بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان الذي يتكون من 250 مقعدا، فيما يتنافس 18 حزبا وتحالفا في الانتخابات الجارية.وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع انتخابات محلية في معظم البلديات والعاصمة بلغراد وإقليم فويفودينا الشمالي.