واشنطن تدرس "خيارات الرد" على الحوثيين

وقال أحد المسؤولين المطلعين على الموضوع، إن "البنتاغون قام في الأيام الأخيرة بنقل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، لدعم الرد الأمريكي المحتمل على الهجمات، وفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية".وأضاف أن "الجيش الأمريكي قدّم أيضًا للقادة "خيارات لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين".وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن "إدارة بايدن كانت "مترددة في الرد عسكريًّا على هجمات الحوثيين خوفًا من استفزاز إيران، التي تدعم حماس وحزب الله والحوثيين"، مضيفة "لكن الارتفاع الكبير في الهجمات في الأيام الأخيرة قد يدفع كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي إلى تغيير حساباتهم".وأضافت الصحية، أن "المشاورات داخل البنتاغون تتجه نحو تحديد ما إذا كانت هذه الضربات المحتملة ستستهدف مباشرة أهدافًا عسكرية للحوثيين في اليمن".