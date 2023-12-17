هزة أرضية تضرب مدينة إسطنبول

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مدينة إسطنبول.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن "هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الاثنين مدينة إسطنبول".



وأضاف الموقع أن "مركز الهزة في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول".

وفي الـ13 من ديسمبر، قالت مصادر اعلام تركية إن هزة أرضية ضربت ولاية غازي عنتاب.