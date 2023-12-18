روسيا.. بوتين يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة

وكان بوتين قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، من خلال حديثه مع المشاركين المكرمين في حفل تكريم أبطال روسيا بميداليات "النجمة الذهبية".ومن المقرر ان تعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 اذار من العام المقبل 2024.