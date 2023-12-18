مسلحون يهاجمون سفينة شمال غرب جيبوتي

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، عن مهاجمة مسلحين سفينة شمال غرب جيبوتي.



وقالت الهيئة إنها "تلقت تقريرا عن محاولة مسلحين الهجوم على سفينة شحن شمال غرب جيبوتي".



وأضافت الهيئة في بيان أن "5 قوارب على متنها مسلحين اقتربت من السفينة المستهدفة شمال غرب جيبوتي".