زلزال قوي يضرب شمال غربي الصين

وضرب زلزال قوته 6.2 درجات مقاطعة غانسو في شمال الصين، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه.وشهدت العديد من المناطق في قانسو وتشينغهاي هزات قوية.وذكرت وكالة "شينخوا" أن بعض المنازل انهارت بعد أن ضرب الزلزال محافظة جيشيشان.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الناس في محافظتي جيشيشان ويونغجينغ، خرجوا للشوارع بعد الزلزال.