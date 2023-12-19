تركيا تعلن "تحييد" 7 من عناصر "بي كا كا" في العراق وسوريا

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أنه "لا شمال العراق ولا شمال سوريا آمنان للمسلحين".وأشارت إلى "تحييد 3 مسلحين من بي كي كي في منطقة هاركوك شمالي العراق.كما لفتت إلى تحييد 4 مسلحين من "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.وتنفذ تركيا عمليات أمنية وعسكرية لمكافحة "بي كي كي" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق.