الحوثيون يردون على عزم أمريكا انشاء قوة دولية في البحر الاحمر

حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه…
— محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 19, 2023
حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه…