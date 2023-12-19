الحوثيون يردون على عزم أمريكا انشاء قوة دولية في البحر الاحمر

رد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، على عزم الولايات المتحدة انشاء قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أنه رغم التهديدات الأمريكية فإن "العمليات العسكرية" في البحر الاحمر "لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وقال البخيتي عبر منصة "إكس": "حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".



وأضاف في المنشور: "حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض".