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الجفاف يقتل نحو 100 فيل بأكبر متنزه في زيمبابوي

دوليات

2023-12-19 | 12:30
الجفاف يقتل نحو 100 فيل بأكبر متنزه في زيمبابوي
162 مشاهدة

ذكرت وكالة "أسوشتيد بريس"، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 100 فيل نفقت في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي في الأسابيع الأخيرة جراء الجفاف.

وحذرت السلطات من أن المزيد من الفيلة قد تنفق، حيث تشير توقعات الأرصاد إلى ندرة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا بما في ذلك متنزه "هوانغ" الوطني.

وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم سلطة إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في زيمبابوي: "(ظاهرة) النينو تزيد الأوضاع السيئة بالفعل سوءا".

والنينو هي ظاهرة مناخية طبيعية ومتكررة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في مناطق من المحيط الهادئ، ما يؤثر على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

في حين تسببت ظاهرة النينو هذا العام في فيضانات قاتلة في شرق إفريقيا مؤخرا، فمن المتوقع أن تتسبب في انخفاض كمية هطولات الأمطار إلى أقل من المتوسط في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.

وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ قد يزيد قوة ظاهرة النينو، ما سيؤدي إلى تبعات أكثر خطورة.
وتخشى السلطات أن يتكرر ما حدث عام 2019، عندما نفق أكثر من مائتي فيل في "هوانع" نتيجة للجفاف الشديد.
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