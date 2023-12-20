مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي بـ2023.. العراق في المرتبة الـ13 عربياً

السومرية نيوز – دوليات



تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية على مؤشر جهوزية نظامها الحكومي للذكاء الاصطناعي في عام 2023، وجاءت في المرتبة 18 عالمياً، بحسب بيانات مؤسسة "أكسفورد إنسايتس".



واحتلت السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ29 عالمياً، تلتها قطر في المركز الثالث عربياً و 34 على مستوى العالم، فيما جاء العراق في المرتبة الـ13 عربياً والـ133 عالمياً من أصل 193 دولة في هذا المؤشر. يُذكر أن المؤشر يقيس مدى جهوزية البلدان للذكاء الاصطناعي في 193 دولة حول العالم.

