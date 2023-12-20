انفجار بمبنى سكني في تركيا (فيديو)

#sondakika | Kars'ta Patlama!

▪️Kars'ta 5 katlı bir binanın 3. katında doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi.



▪️Olayda 1 Kişinin yaralanırken ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. pic.twitter.com/L6CG6T38bX