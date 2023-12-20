زلزال قوي يضرب البيرو

وقال العلماء في بيان أنه "تم تسجيل الزلزال في الساعة 07:11 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي".وأضاف البيان أن "مركز الزلزال وقع على عمق 99 كيلومترا وعلى بعد 31 كيلومترا غربي مدينة أبلاو".ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.