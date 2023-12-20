جريمة مزدوجة تهز الأردن (فيديو)

🚨🚨 إلقاء القبض على شخص إرتكب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من #البحث_الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء #وادي_السير ولواء #عين_الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس… pic.twitter.com/YbhahiCyod
— Zaid J. Salaymeh (@ZaidJSalaymeh) December 19, 2023
🚨🚨 إلقاء القبض على شخص إرتكب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من #البحث_الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء #وادي_السير ولواء #عين_الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس… pic.twitter.com/YbhahiCyod