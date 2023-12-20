البيت الأبيض يتحدث عن تحالف حماية البحر الأحمر

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، أن تحالف القوات المشتركة لديه سفن في البحر الأحمر.



وقال البيت الأبيض إن "تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل"، مؤكداً أن "للتحالف سفنا هناك".



وأضاف البيت الأبيض "نعتقد أنه ينبغي أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في غزة، ولكن يجب تنشيطها".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من "هجمات الحوثيين".