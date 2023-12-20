قصف إسرائيلي يستهدف الأراضي السورية

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء الأربعاء، بوجود قصف صاروخي إسرائيلي باتجاه الأراضي السورية.



وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "قصفا صاروخيا إسرائيليا من مزارع شبعا المحتلة استهدف الأراضي السورية".



وأضاف أن "صفارات الإنذار دوت في عين قينيا ومناطق عدة في الجولان المحتل".