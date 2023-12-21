لافرورف: الغرب يحاول "إغراق" جهود إقامة الدولة الفلسطينية

وقال لافروف للصحافيين عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، إن "روسيا وتونس بشكل عام وأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يهدفون بشكل مستمر، ومتواصل لتهيئة الظروف لتنفيذ القرارات الهادفة للحفاظ على الدولة الفلسطينية، مستدركًا بالقول "لكن لدينا، الانطباع السائد وهو أن الزملاء الغربيين ليسوا مستعدين تمامًا للمحاولة من أجل إقامة دولة فلسطينية".وعلق على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، قائلًا: "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بعرقلة حتى القرار البسيط، الذي تتم مناقشته حاليًّا في مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية".وشدد لافرورف بأن "الغرب يحاول "إغراق موضوع إنشاء الدولة الفلسطينية في مبادرات مختلفة مشبوهة لعقد مؤتمر تلو الآخر، على أساس مبادئ تبتعد عن المبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن".وأعلن أن "تونس وروسيا توافقتا على ضرورة الوقف العاجل للعنف وتهيئة الظروف لحل الوضع الإنساني الصارخ في غزة"، مؤكدًا ضرورة "إنشاء الدولة الفلسطينية، من أجل استبعاد احتمال تكرار مثل هذه الأزمات"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية ضد غزة".