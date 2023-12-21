الحوثيون يحذرون من مساعي إسرائيل لتوسيع الصراع

حذرت حركة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم الخميس، من مساعي إسرائيل لتوسيع الصراع.



وقال المتحدث باسم جماعة الحوثيين إن "العمليات في البحر الأحمر ليست مصدر قلق سوى لإسرائيل لدفعها نحو وقف عدوانها".



وأضاف المتحدث "نحذر من مساعي إسرائيل لتوريط العالم بتوسيع الصراع ومنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طوق النجاة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن، أمس الأول الثلاثاء، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب "هجمات الحوثيين".

ورد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، على عزم الولايات المتحدة انشاء قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أنه رغم التهديدات الأمريكية فإن "العمليات العسكرية" في البحر الاحمر "لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة".