إسرائيل: جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"أرقام مفزعة" تخص الواقع الصحي في غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
نتائج انتخابات
مجالس المحافظات 2023
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477066-638387800842511884.jpg
إسرائيل: جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله
دوليات
2023-12-21 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
439 مشاهدة
وسط استمرار المناوشات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أذرعي في إيجازه اليومي باللغة العربية "منطقة الجنوب اللبناني منطقة قتال وستبقى كذلك طالما واصل حزب الله الانتشار فيها ويعتدي انطلاقا منها".
كما قال "منذ بداية الحرب يواصل حزب الله جر لبنان وسكان جنوب لبنان إلى منزلقات خطيرة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، حذر يوم الأحد الماضي، حزب الله اللبناني في حال رفع التصعيد درجة واحدة إضافية سيكون الرد بـ 5 أضعاف.
وأضاف يوآف غالانت، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً".
لكن مع فرار أكثر من 80 ألف إسرائيلي من بلدات وقرى في الشمال، قالت إسرائيل أيضا إنها تريد إبعاد حزب الله عن الحدود تماشيا مع قرار للأمم المتحدة أنهى حرب عام 2006.
ويشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيها بشأن دوام المدارس يوم السبت
محليات
34.86%
10:04 | 2023-12-20
التربية تصدر توجيها بشأن دوام المدارس يوم السبت
10:04 | 2023-12-20
بينها عطلة وتثبيت مدراء.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
34.55%
11:14 | 2023-12-20
بينها عطلة وتثبيت مدراء.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
11:14 | 2023-12-20
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.83%
02:40 | 2023-12-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2023-12-21
طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد
أخبار الطقس
13.75%
02:10 | 2023-12-21
طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد
02:10 | 2023-12-21
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
الأكثر مشاهدة
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.