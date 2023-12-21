روسيا تحذر من مواجهة إقليمية واسعة النطاق

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: إن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."، مضيفا أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".وأضاف: أن "معاناة السوريين، وكذلك معاناة سكان غزة، ليست مهمة على الإطلاق بالنسبة لزملائنا الغربيين، كل ما يهتمون به هو الألاعيب الجيوسياسية، ودعم عملائهم في المنطقة مهما كانت شنعاء الجرائم التي يرتكبونها".وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا" إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لصواريخ العدوان وتُسقط بعضها.