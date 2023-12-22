بالأسلحة المناسبة.. فصائل عراقية تعلن استهداف "مدينة إسرائيلية"

وقالت في بيان انه “استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بالأسلحة المناسبة”.وكثفت “المقاومة الإسلامية في العراق” في الأسابيع الأخيرة هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وأعلنت أكثر من مرة أن هجماتها تأتي ردا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.يأتي ذلك، عقب تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالرد على أي هجوم يستهدف مدينة إيلات الجنوبية، سواء بالصواريخ أو بوسائل أخرى.