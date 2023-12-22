تغريدة لممثل امريكي تثير جدلا واسعا: اشنقوا بايدن وابنه

وكتب شنايدر يقول في تغريدة عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، ردا على تغريدة لبايدن انتقد فيها منافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل يومين: "سيدي الرئيس أعتقد أنك مذنب بالخيانة ويجب إعدامك علانية مع ابنك".وبدأت القصة حين رد نجم مسلسل "المغني المقنع" على تغريدة الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن "ترامب يجسد العديد من التهديدات لبلدنا، ويزعزع الحقوق المدنية، وحق التصويت، فضلا عن مكانة أمريكا في العالم.. لكن التهديد الأكبر يشكله هو على ديمقراطيتنا".ويبدو أن هذه التدوينة لم تعجب الممثل الأمريكي، المؤيد لترامب، ما دفعه للرد عليها مقترحاً "شنق بايدن".أثارت التغريدة التي لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرين من مؤيدي الرئيس الحالي، وغيرهم أيضا من المحايدين لا سيما أنها تدعو إلى "القتل".وبعد الضجة الواسعة، سارع شنايدر إلى حذف التعليق، وأكد أنه لم يدعُ أو يلمح بأي شكل من الأشكال إلى قتل رئيس الولايات المتحدة، لكن له الحق في انتقاد قادة البلاد.وقال: "قادتنا ضلوا طريقهم، والفساد مستشرٍ، سواء على حدود بلادنا أو في الخارج. يجب أن تتحقق الشفافية والمساءلة حتى تتمكن جمهوريتنا الدستورية من البقاء".لكن جهاز الخدمة السرية لم يتجاهل الأمر على ما يبدو، وأوضح في بيان أنه يحقق في جميع التهديدات المتعلقة بمن يحميهم، دون التطرق إلى التفاصيل.وشنايدر دائم الانتقاد لبايدن، كما اتهم الوسط الفني في هوليوود عام 2018 بالتحيز ضد المحافظين والجمهوريين، ويعتقد أن هذا التحيز تسبب في سجنه لفشله في دفع نفقة زوجته السابقة.