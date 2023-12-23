الصحة العالمية ترصد ارتفاعا كبيرا في انتشار كورونا

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء إنه تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة.وأضافت في تقريرها أنه "على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يوما من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري.وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.