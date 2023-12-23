زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال غرب إيران

وأفاد تقرير لوكالة "إرنا"، ان الزلزال وقع عند الساعة 5.57 دقيقة فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لإيران على عمق 9 كيلومترات.وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية انه تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.واضاف مرتضى مينوئي: بالنظر إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية الحضرية والريفية في مدينة ورزقان، فإن احتمال الخسائر المالية والبشرية منخفض.وتقع مدينة ورزقان التي يبلغ عدد سكانها 45.000 نسمة على بعد حوالي 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة.