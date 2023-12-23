تركيا تعفي مواطني 6 دول من تأشيرة السياحة.. هل بينها العراق؟

وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.يذكر أن تركيا كانت أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.