الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنتصر في أوكرانيا ان لم نحشد كل طاقاتنا

وقال بوريل في حديث لصحيفة The Guardian: "إن "لم نغير نهجنا ونحشد كل قدراتنا سيسمح ذلك لبوتين بالانتصار في أوكرانيا".وأضاف: "روسيا دولة عظمى تهدد الديمقراطية الأوروبية وأوروبا نفسها وليس أوكرانيا وحدها".وأوضح بوريل: "المهم هنا هو ما يمكننا فعله لمنع روسيا من الانتصار في الحرب وما الذي نستعد لعمله. هل نستعد حقا لفعل كل ما هو ضروري؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا".وقال إن "روسيا لن تكتفي بانتصار إقليمي محدود ولذلك يجب علينا أن نستعد لصراع عنيف ولفترة طويلة".