نحر زوجته بالسكين.. القتل تعزيراً لاحد الجناة في السعودية

وقالت الوزارة أن "القاتل أقدم على قتل زوجته وذلك بنحرها بسكين، مما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما".وأشارت إلى أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه".وأفادت الوزارة بأنه "نظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".وجددت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".