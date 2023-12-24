المغرب.. تظاهرات حاشدة للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل

وخلال الاحتجاجات تعالت أصوات آلاف المغاربة الغاضبين من الحرب في قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن، مطالبة بإسقاط التطبيع بين الرباط وتل أبيب.وشهدت المغرب عددا من المظاهرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشارك في المظاهرات التي تم تنظيمها يم الأحد مختلف التوجهات السياسية، اليسارية منها والإسلامية.ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "مقاومة حتى النصر"، و"أوقِفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني" و"الحرية لفلسطين".ووافق المغرب على تعزيز العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.كما دعا المتظاهرون في مسيرة يوم الأحد إلى مقاطعة العلامات التجارية التي يتهمونها بدعم إسرائيل.هذا وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية في ظل محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي، ونفاد المواد الغذائية والماء الصالح للشرب والأدوية بالإضافة إلى تدمير القصف الإسرائيلي للمنشآت الصحية والتعليمية والسكنية.