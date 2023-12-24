الحوثيون يكشفون: بارجة أمريكية أطلقت النار على طائرة يمنية

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إن "بارجة أميركية فتحت النار على طائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية بالبحر الأحمر"، موضحاً أن "الصاروخ انفجر قرب سفينة غابونية".وأضاف أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه لحماية إسرائيل في منطقة ليست لهم، وفق تعبيره".وتابع عبد السلام أن "تهديد الملاحة البحرية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها".