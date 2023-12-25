الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع إجمالي عدد قتلاه إلى 489 عسكرياً

وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي فإن القتلى، هم الرقيب راني تمير، 20 عاماً، جندي من الكتيبة 50 من لواء ناحال 933، من جاني عام، والرقيب (احتياط) نيتاي ميسيلز، 30 عاماً، جندي من اللواء المدرع 14، من رحوفوت.وكان الجيش قد أعلن في آخر إحصائية، مقتل 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية.