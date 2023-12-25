بينها العراق.. 10 صور لليلة عيد ميلاد المسيح حول العالم

السومرية نيوز-دوليات



أحيى العديد من أبناء الديانة المسيحية ليلة عيد ميلاد المسيح حول العالم، في وقت يشهد العالم اواضعا استثنائية في العديد من الدول.



فيتنام فيتنام

الناس يتسوقون لشراء زينة وهدايا عيد الميلاد في شارع هانغ ما يوم 24 ديسمبر في هانوي، فيتنام.

باعتبارها دولة ذات أغلبية بوذية، فإن عيد الميلاد ليس عطلة رسمية في فيتنام، لكن الكثير من الناس اعتمدوا الاحتفال به كمهرجان ديني وتقليد ثقافي جديد.



الولايات المتحدة الأمريكية

مايك ووماك، 52 عامًا، يضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد على طول شاطئ سانسيت في تاربون سبرينغز، فلوريدا. الولايات المتحدة الأمريكيةمايك ووماك، 52 عامًا، يضع اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد على طول شاطئ سانسيت في تاربون سبرينغز، فلوريدا.



المملكة المتحدة

يرتدي مشجعو تشيلسي قبعات سانتا الزرقاء الخاصة بعيد الميلاد والتي يُقرأ عليها قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ولفرهامبتون واندررز وتشيلسي عشية عيد الميلاد في ولفرهامبتون. المملكة المتحدةيرتدي مشجعو تشيلسي قبعات سانتا الزرقاء الخاصة بعيد الميلاد والتي يُقرأ عليها قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ولفرهامبتون واندررز وتشيلسي عشية عيد الميلاد في ولفرهامبتون.



العراق

مسيحيون عراقيون يحضرون قداس عيد الميلاد في كنيسة الأم تريزا الكاثوليكية في البصرة، العراق.



العراقمسيحيون عراقيون يحضرون قداس عيد الميلاد في كنيسة الأم تريزا الكاثوليكية في البصرة، العراق.

مدينة الفاتيكان

البابا فرنسيس يترأس قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان.





أوكرانيا

ماريا وإيفان زيلينشوك يستمعان إلى أغاني كوليادكي التقليدية خلال احتفال بعيد الميلاد في قرية كريفوريفنيا، أوكرانيا.





ألمانيا

أعضاء نادي السباحة الشتوي يمارسون السباحة التقليدية لعيد الميلاد في بحيرة Senftenberg الباردة بدرجة حرارة 4 درجات مئوية في ألمانيا.





بيت لحم

يصلي كهنة أرمن مسيحيون في المغارة، تحت كنيسة المهد، التي يعتقد تقليديا أنها مسقط رأس السيد المسيح، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.





سويسرا

السكان المحليون يسبحون وهم يرتدون قبعات سانتا في مياه تبلغ درجة حرارتها 8 درجات مئوية في بحيرة ليمان عشية عيد الميلاد في جنيف، سويسرا.





إسبانيا

أشخاص يرتدون أزياء سانتا كلوز يشاركون في السباق الصباحي السنوي عشية عيد الميلاد في مدريد، إسبانيا.