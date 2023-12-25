تركيا تعلن تحييد 26 مسلحا من "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا

وأفاد بيان الوزارة أن عمليات جوية نفذت السبت ضد أهداف لتنظيم "بي كي كي" شمالي سوريا والعراق.وذكر أن العمليات أسفرت عن تحييد 26 مسلحا وأنها ما زالت مستمرة.ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار المسلحين شمالي العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد الماضيين.