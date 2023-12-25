رفيق سليماني.. مقتل قائد بارز في الحرس الثوري بغارة إسرائيلية

أفادت وسائل اعلام إيرانية، بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضا موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للانباء، فانه "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد رضا موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".



ويعتبر رضا موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني.