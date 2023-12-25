ومساء اليوم الإثنين، وبالتزامن مع أعياد الميلاد، أغلقت الشركة الألمانية، محطة القطارات الرئيسية في مدينة بيليفيلد بغرب البلاد، وطوقتها بحزام أمني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، اتصل رجل بالشرطة بعد الظهر، وقال إن قنبلة ستنفجر في محطة القطار خلال خمس دقائق.وصنف المسؤولون، التهديد بأنه خطير، خاصة في ضوء الخطط التي جرى إحباطها أمس، لمهاجمة كاتدرائية كولونيا التاريخية في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتقع في غرب البلاد أيضا.وعلى الفور، حاصر ضباط شرطة بأسلحة رشاشة محطة القطار الرئيسية وقاموا بتفتيش المنطقة باستخدام كلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات.بعد وقت قصير من التهديد، صدر إعلان عبر مكبر الصوت من الشرطة الفيدرالية في محطة القطار: "يجب على جميع المسافرين الموجودين حاليًا خلف الحاجز في المحطة الرئيسية استخدام وسائل نقل بديلة. لن تكون هناك خدمات قطار من بيليفيلد في المستقبل القريب".ولا تزال العملية الأمنية في المحطة مستمرة حتى الساعة.وأمس، أحبطت السلطات النمساوية والألمانية والإسبانية هجمات على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في كولونيا بألمانيا، وكنيسة ثالثة في مدريد، قبل ساعات من ليلة عيد الميلاد.وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن الاستخبارات الداخلية اعتقلت 4 أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إرهابية، بعد رصد دلالات على احتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في مدينة كولونيا الألمانية.ونظرا للمخاطر العالية قامت الشرطة الألمانية بفحص وتفتيش جميع زوار قداس عيد الميلاد في كاتدرائية كولونيا في ألمانيا.ويتسم الوضع الأمني في أوروبا عامة بالتوتر منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خوفا من تداعيات عنيفة للحرب الإسرائيلية على غزة.